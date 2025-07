Poggiomarino accoltellato dopo una lite con dei ragazzi | grave 52enne

Una notte drammatica a Poggiomarino: un uomo di 52 anni è stato gravemente ferito durante una lite con alcuni giovani nei pressi di una pizzeria. La situazione, ancora sotto controllo, solleva preoccupazioni e domande sui motivi dell'aggressione. Mentre i responsabili sono ora ricercati, la comunità attende risposte e si stringe intorno alla vittima, che lotta tra la vita e la morte.

Un 52enne è stato accoltellato al culmine di una lite con alcuni giovani nei pressi di una pizzeria, per motivi ancora da chiarire: in fase di identificazione i ragazzi. E' stato aggredito e accoltellato dopo una lite con alcuni ragazzi ed ora è ricoverato in codice rosso. E' accaduto la scorsa notte a Poggiomarino, in .

In questa notizia si parla di: accoltellato - lite - ragazzi - poggiomarino

