Pnrr e Terzo settore tra promesse mancate e ritardi strutturali | si rischia l’ennesima occasione mancata

A un anno dalla scadenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Terzo settore si trova ad affrontare una realtà fatta di promesse non mantenute e ritardi che rischiano di compromettere seriamente le opportunità di trasformazione. Con analisi impietose, Openpolis e il Forum Nazionale del Terzo settore evidenziano come questa collaborazione continui a essere troppo marginale e poco incisiva. È giunto il momento di rivedere le strategie e rafforzare davvero il ruolo di questo settore.

A un anno dalla scadenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il bilancio del Terzo settore è più vicino alla frustrazione che alla trasformazione. L’ultima analisi pubblicata da Openpolis insieme al Forum nazionale del Terzo settore fotografa una situazione di persistente marginalità, tra promesse non mantenute, ritardi strutturali e un coinvolgimento ancora largamente accessorio. Terzo settore e Pnrr, una partecipazione troppo parziale. Degli oltre 284mila progetti finanziati dal Pnrr, solo 4.491 coinvolgono a vario titolo almeno un Ente del Terzo settore (Ets): una percentuale irrilevante rispetto al numero complessivo, soprattutto se si considera il ruolo storico e territoriale che gli Ets ricoprono in settori chiave come l’assistenza, l’abitare, l’inclusione sociale e la disabilità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it