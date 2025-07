Pluripregiudicato al mercato con la cocaina in tasca la polizia lo perquisisce e scatta l' arresto

Un semplice controllo si è trasformato in un arresto clamoroso nel cuore di Acireale. Passeggiando tra le bancarelle di Piazza Marconi, un settantenne già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dagli agenti di polizia, ma la sua reazione ha portato alla scoperta di una cocaina nascosta in tasca. La vicenda mette in luce come, anche nelle giornate più tranquille, la legge possa bussare inaspettatamente alla porta.

Stava passeggiando tra le bancarelle del mercato di piazza Marconi ad Acireale quando è stato avvicinato dagli agenti della polizia di Stato per la notifica di un atto. Ma l’incontro ha avuto un epilogo ben diverso. Un settantenne acese pluripregiudicato, infatti, è finito in manette per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

