Pleidrup | Voglio vincere con Inter Women! Club più grande

Caroline Pleidrup si prepara a fare il suo grande debutto con l'Inter Women, un nuovo tassello nella squadra più ambiziosa d’Italia. Con entusiasmo e determinazione, la calciatrice danese si presenta ai tifosi, pronta a contribuire alla conquista di grandi traguardi. La sua energia, unita alla passione per il calcio, potrebbe essere la chiave per portare l’Inter verso vittorie storiche. E ora, la sfida più grande: vincere con l’Inter Women!

L’Inter ha annunciato un nuovo acquisto per la sua squadra Women: Caroline Pleidrup. La calciatrice ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni del club. NUOVO ACQUISTO – L’ Inter Women ha acquistato Caroline Pleidrup, difensore ex Sassuolo. La calciatrice ha detto questo in sede: «Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare la stagione e incontrare la squadra. L’Inter è il club più grande in Italia e sono davvero molto orgogliosa di rappresentare questi colori. Pleidrup, sei contenta di questo trasferimento? L’Inter è lo step più grande della mia carriera, dico grazie anche al Sassuolo per i tre anni lì. 🔗 Leggi su Inter-news.it