Pleidrup Inter Women ufficiale il suo trasferimento in nerazzurro | confermata la nostra anticipazione! Il comunicato

del club meneghino. L' Inter Women ha annunciato oggi l'arrivo di Caroline Pleidrup, difensore danese classe 2000, che firma un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028 ( la notizia era stata anticipata da noi di InterNews24 alcuni mesi fa ). La giocatrice arriva dal Sassuolo, dove ha disputato le ultime tre stagioni in Serie A Femminile, collezionando 78 presenze e segnando 2 gol. Pleidrup si distingue per la sua solidità difensiva e la capacità di contribuire anche in fase offensiva.