Pleidrup a Inter TV le prime parole del nuovo acquisto delle Women | Questo il club più grande d’Italia! Obiettivi? Voglio vincere

Caroline Pleidrup, il nuovo volto dell’Inter Women, si presenta con entusiasmo e determinazione: “Voglio vincere, sono qui per contribuire al successo del club più grande d’Italia”. La difensore danese, classe 2000, arriva dal Sassuolo con la volontà di portare esperienza e passione in una squadra ambiziosa. Con un contratto fino al 2028, Caroline è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e a lasciare il segno.

