Plasmon e Nipiol tornano in Italia NewPrinces acquisisce il ramo baby food di Kraft Heinz

Plasmon e Nipiol tornano in Italia grazie all’acquisizione di NewPrinces, che si aggiudica il ramo baby food di Kraft Heinz con un investimento di 120 milioni di euro. Questa operazione strategica permette alla società di Reggio Emilia di rafforzare la propria presenza sia nel mercato nazionale che europeo, consolidando il proprio ruolo di protagonista nel settore alimentare dedicato ai più piccoli. Un passo deciso verso un futuro ricco di opportunità e crescita.

Un'operazione dal valore complessivo di 120 milioni di euro con la quale la società con sede a Reggio Emilia punta a consolidare la propria posizione in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Plasmon e Nipiol tornano in Italia. NewPrinces acquisisce il ramo baby food di Kraft Heinz

In questa notizia si parla di: italia - plasmon - nipiol - tornano

NewPrinces riporta in Italia il marchio Plasmon per 120 milioni - NewPrinces fa il suo grande ingresso in Italia con un investimento da 120 milioni di euro, riportando in auge il celebre marchio Plasmon.

Al centro dell’operazione, del valore di 120 milioni di euro, c’è lo storico stabilimento Plasmon di Latina, con i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, sinonimi di qualità e tradizione nell’alimentazione infantile e nutrizione medica. Lo stabilimento, Vai su Facebook

Torna in Italia la Plasmon: il celebre marchio di biscotti acquistato per 120 milioni di euro; Plasmon torna in Italia, la NewPrinces di Reggio Emilia acquista lo storico marchio di biscotti; Ferrero acquisisce il ramo nordamericano di Kellogg’s, mentre Plasmon torna italiana.

Plasmon e Nipiol tornano in Italia, NewPrinces compra gli storici marchi da Kraft Heinz - NewPrinces ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione delle attività italiane di baby e specialty food di Kraft Heinz, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. msn.com scrive

I Plasmon tornano italiani: NewPrinces acquisisce da Kraft Heinz anche i marchi Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba - per l’acquisizione del 100% delle attività italiane legate al baby food e alla nutrizione specialistica del co ... Lo riporta foodaffairs.it