Pistole caricatori e un chilo di droga in casa Arrestata 59enne

Una donna romana di 59 anni ha scatenato un vero e proprio terremoto nell’ambiente dello spaccio, quando i carabinieri hanno trovato nel suo appartamento a Ostia un arsenale di armi, un chilo di droga e numerosi caricatori. Un ritrovamento choc che ha portato all’arresto immediato della sospettata, ora al centro di un’indagine che scuote la città e solleva molte domande sulla sua rete criminale.

Aveva in casa un chilo di droga e un arsenale di armi. A finire nei guai una donna romana di 59 anni, che è stata arrestata dai carabinieri. La 59enne, domiciliata in un appartamento a Ostia, è stata trovata in possesso di una pistola calibro 9 con matricola abrasa, una pistola calibro 9 con.

