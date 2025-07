Pisa | nasce il numero unico 050.7062 per semplificare l’accesso ai servizi comunali

Pisa si rinnova con il lancio del Numero Unico 050.7062, una novità che rivoluziona l'accesso ai servizi comunali. Questo centralino e contact center unificato garantisce un collegamento più semplice, rapido e preciso tra cittadini, amministrazione e società partecipate. Una soluzione che semplifica la vita quotidiana e rende la pubblica amministrazione più vicina e efficiente. Il servizio ingloba e ...

PISA – Una svolta importante verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente arriva da Pisa, dove il Comune ha ufficializzato l’attivazione del nuovo Numero Unico 050.7062. Si tratta di un centralino e contact center unificato, pensato per rendere più immediato il dialogo tra cittadini, amministrazione e società partecipate, rispondendo con maggiore rapidità e precisione alle esigenze quotidiane degli utenti. Il servizio ingloba e potenzia i precedenti centralini comunali, estendendo la sua portata anche ai servizi offerti dalle partecipate, senza però eliminare gli altri canali informativi esistenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

