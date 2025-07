Pisa | insegnante in congedo parentale ma lavorava in Medio Oriente Denunciato

Un insegnante di un istituto superiore nella provincia di Pisa, in congedo parentale, è stato scoperto mentre svolgeva attività lavorative in Medio Oriente. Questa scoperta solleva importanti questioni sulla sincerità delle assenze e sulla tutela degli ambienti scolastici. La vicenda, riportata da Firenze Post, mette in luce le sfide legate alla vigilanza e alla trasparenza nel mondo dell'istruzione. La storia continua a suscitare attenzione e riflessioni su questo delicato tema.

Docente in congedo parentale ma per Gdf lavorava all'estero - Un insegnante di elettrotecnica e applicazioni di un istituto del Pisano è stato segnalato alla procura di Pisa per truffa e alla magistratura contabile di Firenze per un presunto danno erariale di ol ... Secondo ansa.it

