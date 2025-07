Piquerez Juve c’è anche il suo nome nella lista di Comolli per la fascia Il Palmeiras può farlo partire per questa cifra | i dettagli

Il mercato estivo si infiamma: Piquerez del Palmeiras entra nella lista di Comolli per la fascia, con il club brasiliano disposto a lasciarlo partire a una cifra ben precisa. La sua possibile cessione apre nuovi scenari, coinvolgendo anche la Juventus che tiene d'occhio da vicino questa operazione. I dettagli e le ultime novità rivelano un futuro ancora tutto da scrivere per il talento sudamericano. La voglia di scoprire cosa accadrà è ormai alle stelle!

e le ultimissime. Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Piquerez, esterno del Palmeiras che ha attirato le attenzioni di diversi club europei tra cui il calciomercato Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri starebbero monitorando con insistenza il suo nome, con il club brasiliano che non si opporrebbe alla sua partenza nel caso in cui arrivassero proposte da almeno 15 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Piquerez Juve, c’è anche il suo nome nella lista di Comolli per la fascia. Il Palmeiras può farlo partire per questa cifra: i dettagli

In questa notizia si parla di: palmeiras - piquerez - juve - nome

Piquerez Juve (Tuttosport): spunta questa pista a sorpresa per la fascia! Può lasciare il Palmeiras subito dopo il Mondiale per Club: i dettagli - Le ultime notizie sul calciomercato della Juventus rivelano una possibile sorpresa: Piquerez, esterno mancino del Palmeiras, potrebbe lasciare il Brasile subito dopo il Mondiale per Club.

CornerTv Juventus storia di un grande amore Vai su Facebook

Rassegna Stampa | #Genoa in chiusura per Carboni. Spunta nome di Facundo González https://buoncalcioatutti.it/2025/07/10/rassegna-stampa-genoa-in-chiusura-per-carboni-spunta-nome-di-facundo-gonzalez/… via @buoncalcio Vai su X

Juve, piace Laporte. Per la fascia c’è Piquerez; Da Piquerez a Xhaka fino a Caprile: la lista di Comolli per rinforzare tutti i reparti della Juve; Piquerez Juve, è un concreto candidato per la fascia! Ultime.

Piquerez Juventus è un’idea concreta per la fascia sinistra? Tutta la verità sul giocatore del Palmeiras dopo le voci di questi giorni - Tutta la verità sul giocatore del Palmeiras dopo le voci di questi giorni: cosa sappiamo Il calciomercato Juve continua a esplorare il merc ... Lo riporta juventusnews24.com

Mercato Juve, si infiammano le trattative sulle fasce: spuntano tre nomi da regalare a Tudor. Di chi si tratta e quanto sono fattibili questi colpi - Mercato Juve, si infiammano le trattative sulle fasce: tutti i giocatori monitorati dai bianconeri e i dettagli Il mercato Juve continua a lavorare con determinazione sul mercato, focalizzandosi ora s ... juventusnews24.com scrive