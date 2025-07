Pioli Fiorentina ci siamo | sarà lui il nuovo allenatore della Viola Ecco quando è previsto il suo arrivo in città tutti i dettagli

Stefano Pioli si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: il suo arrivo alla Fiorentina è ormai imminente, segnando un ritorno atteso dai tifosi viola. Dopo anni di successi e sfide, il tecnico si prepara a guidare la squadra toscana verso traguardi ambiziosi. La sua presenza in città è prevista per i prossimi giorni, e l’attesa cresce. E così, la Viola si appresta a ripartire con una guida d’esperienza e passione.

Pioli Fiorentina: sarà lui il nuovo allenatore della squadra viola. Quando è previsto l’arrivo in città del tecnico accostato in passato alla Juve. Il cerchio si chiude, un nuovo capitolo sta per iniziare. Stefano Pioli è pronto a vivere la sua seconda avventura sulla panchina della Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, la decisione è stata presa e mancano solo i crismi dell’ufficialità, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Il tecnico emiliano, dopo la parentesi di un anno in Arabia Saudita, torna in Serie A per guidare un progetto ambizioso che conosce già molto bene. Dall’Arabia a Firenze: l’esperienza con Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com