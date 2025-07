Pio Esposito prima l’Inter e ora anche l’Italia di Gattuso? Il nuovo CT disegna la Nazionale del futuro | 3 nerazzurri sono i suoi punti fermi

Dopo aver lasciato l'Inter, Gennaro Gattuso si appresta a scrivere un nuovo capitolo con la nazionale italiana, disegnando la squadra del futuro. Con tre nerazzurri già punti fermi, il tecnico campano mira a rilanciare la nostra nazionale verso il Mondiale 2026, puntando su giovani talenti e conferme di esperienza. La sua strategia promette di rivoluzionare il volto dell’Italia. E il meglio deve ancora venire.

Pio Esposito, prima l’Inter e ora anche l’Italia di Gattuso: il nuovo CT disegna la Nazionale del futuro! 3 nerazzurri sono intoccabili per lui. A meno di due mesi dal suo debutto sulla panchina azzurra contro l’Estonia, Gennaro Gattuso si prepara a dare il via al nuovo corso della nazionale italiana. Il c.t. ha l’obiettivo di riportare l’Italia al Mondiale 2026, con un occhio attento a nuovi volti e conferme, evitando di affrontare il terzo torneo mondiale consecutivo senza gli azzurri. La strategia di Gattuso: monitoraggio e incontri. Il nuovo tecnico ha giĂ programmato il suo giro dei ritiri per osservare gli allenamenti e incontrare i giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito, prima l’Inter e ora anche l’Italia di Gattuso? Il nuovo CT disegna la Nazionale del futuro: 3 nerazzurri sono i suoi punti fermi

