Pietro Aradori è un nuovo giocatore del basket Forlì

Pietro Aradori, veterano di successo e volto noto del basket italiano, approda alla Pallacanestro 2.015 di Forlì. Con una carriera ricca di trionfi e esperienze, il suo arrivo segna una svolta importante per il club biancorosso, che punta a rafforzare la squadra con un talento di prima categoria. L’intesa tra Aradori e Forlì promette emozioni e successi, aprendo così un nuovo capitolo entusiasmante nel percorso della squadra.

Forlì, 11 luglio 2025 – Pietro Aradori è un nuovo giocatore della Pallacanestro 2.015. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno bresciano, già promesso sposo oramai da diverse settimane. Classe ‘88, veterano dei parquet italiani, Aradori nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna. Incrociando così il proprio cammino pure con Antimo Martino, che ritroverà ora a Forlì. Nel corso dell’ultimo campionato, ‘tormentato’ anche da alcuni guai fisici, ha viaggiato a 11,7 punti di media in regular season, salendo poi a quota 15,2 in 26’ di utilizzo nel corso della post-season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pietro Aradori è un nuovo giocatore del basket Forlì

