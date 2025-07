Pietrelcina Scocca attacca | Il Comune sembra un’agenzia immobiliare | ora si vende anche l’ex ‘Zi Cosimos’

Pietrelcina si trasforma: l'ex "Zi Cosimos" diventa un'ulteriore voce nel lungo elenco di immobili venduti dal Comune, con l'obiettivo di tamponare le falle di una gestione finanziaria fallimentare. Mentre il patrimonio pubblico si sfalda e il futuro resta incerto, la domanda sorge spontanea: questa strategia di svendita aiuta davvero a risanare le casse o rischia di depauperare ancora di più il patrimonio storico della comunità?

Tempo di lettura: 2 minuti "L'Amministrazione Mazzone ha messo in vendita l'ennesimo immobile comunale. Stavolta, tocca all'ex "Zi Cosimos" di Piana Romana, una struttura nata come centro di accoglienza turistica per i pellegrini e oggi ridotta a un rudere vandalizzato e svalutato. Un'altra alienazione, l'ennesima toppa su una gestione finanziaria disastrosa, che ovviamente non servirà a sanare definitivamente i problemi dell'Ente". A denunciare la scelta è Alessio Ermenegildo Scocca, capogruppo dell'opposizione in Consiglio comunale a Pietrelcina, che parla di un nuovo tentativo di fare cassa a spese del patrimonio pubblico.