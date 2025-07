Piero Chiambretti al BCT Festival | Io fuori dalla Rai? È un errore c’è un contratto e un programma Hanno comunicato male In tv manca il coraggio di sperimentare – Intervista Video

Piero Chiambretti torna a fare luce sulla sua assenza dalla tv pubblica, svelando dettagli sull’errore di comunicazione e le divergenze sulle date di programmazione. Al BCT Festival di Benevento, il conduttore spiega come un semplice malinteso abbia influito sul suo futuro in Rai, sottolineando la mancanza di coraggio nel sperimentare. La questione va oltre i contratti: è una sfida tra innovazione e tradizione, che potrebbe cambiare il volto della tv italiana.

L’indomani della presentazione dei palinsesti Rai, Piero Chiambretti, ospite al BCT Festival di Benevento chiarisce sulla mancanza del suo programma sulla programmazione Rai 20252026. “Io non è che non ci sono, è che non ho deciso la data. La data per me è settembre, per loro è marzo. Il problema è solo quello. È un errore. Poi può darsi pure che non ci si metta d’accordo sulla data, ma che ci sia un contratto, ci sia una data, ci sia un programma, quello posso garantirlo. L’hanno comunicato male”. – Dichiara il conduttore. Fatta questa premessa Chiambretti, con la sua solita ironia risponde alle domande dei giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Piero Chiambretti al BCT Festival: “Io fuori dalla Rai? È un errore, c’è un contratto e un programma. Hanno comunicato male. In tv manca il coraggio di sperimentare” – Intervista Video

In questa notizia si parla di: piero - chiambretti - festival - errore

Francesca Pascale ospite da Piero Chiambretti: "Alba Parietti è l'italiana più sexy, sono pazza di lei" - Francesca Pascale, ospite di Piero Chiambretti, ha fatto parlare di sé per i complimenti rivolti ad Alba Parietti, definita l'italiana più sexy.

Fedez a Sanremo 2025 sommerso da polemiche e gossip, l'ammissione del rapper: Pago un errore gravissimo; Piero Chiambretti: «Sanremo è come il militare. Io sbagliai a non rifarlo»; Adriano Aragozzini, l'ex patron di Sanremo: «Amadeus come uomo è inesistente. Le nozze di mia figlia celebrate.

Piero Chiambretti: «Mi manca mia madre, certi dolori non passano ... - Un errore non accettare il bis» Parla il popolare showman: «Torno in tv con cento piccoli, fra cui anche mia figlia. Come scrive ilmessaggero.it

Piero Chiambretti, l'addio a Mediaset: 'Grazie per questi 15 anni' - Piero Chiambretti ha ufficializzato la voce che negli ultimi giorni circolava in rete, confermando che dice addio a Mediaset. Scrive tg24.sky.it