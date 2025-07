Pier Silvio ha messo in discussione Tajani Ma per ora ai Berlusconi conviene restare in panchina

Pier Silvio mette in discussione Tajani, ma per ora i Berlusconi preferiscono restare in panchina. Alla sinistra del Padre, Francesco Canosa osserva con attenzione: i big come Meloni, Salvini e La Russa occupano il lato destro, lasciando intravedere un possibile remake politico che ricorda gli anni '90. La scena è pronta, i segnali sono evidenti: una nuova “discesa in campo” potrebbe essere imminente, alimentando speranze e tensioni nel mondo della politica italiana.

di Francesco Canosa Siedono entrambi alla sinistra del Padre. Alla destra, d’altronde, c’è giĂ il pienone: Meloni, Salvini, La Russa, Vannacci, Bandecchi e compagnia cantante. I presupposti per un remake ci sono tutti: una nuova “discesa in campo” sulla scia del Cavaliere nei primi anni ’90. E a loro, sotto sotto, piace farcelo credere. Come se la sola ipotesi bastasse a preparare il terreno, o addirittura a minacciare il mondo della politica — soprattutto quella piĂą vicina a loro, ideologicamente. E se finora il buon Tajani, a cui va riconosciuto il merito di aver svolto egregiamente il ruolo di guardiano dell’orticello di famiglia, era rimasto immune dai commenti politici dei rampolli di Arcore, dopo l’ultima intervista di Pier Silvio Berlusconi le cose sono cambiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio ha messo in discussione Tajani. Ma per ora ai Berlusconi conviene restare in panchina

In questa notizia si parla di: tajani - pier - silvio - messo

“La politica? Potrei lanciarmi in una sfida nuova”: l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi. Poi il messaggio a Tajani: “Guardi al futuro, Ius Scholae non è priorità ” - Pier Silvio Berlusconi, figlio del celebre padrone di casa, entra improvvisamente nel mondo della politica, lasciando tutti senza parole.

Il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è autodefinito il "più sfigato della storia". E Pier Silvio Berlusconi, in un certo senso, ha rincarato la dose. #tajani #berlusconi #piersilvioberlusconi #forzaitalia #oscarwilde Vai su X

La "tentazione" di Piersilvio che sembra un avviso di sfratto a Tajani. "Lo ius scholae? Non è priorità " https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/tentazione-politica-piersilvio-sembra-avviso-sfratto/ Vai su Facebook

Pier Silvio ha messo in discussione Tajani. Ma per ora ai Berlusconi conviene restare in panchina; Ius Scholae, Pier Silvio detta la linea. Intanto, chiede volti nuovi per FI. E non esclude la corsa; Pier Silvio Berlusconi prepara l'ingresso in politica, critica Forza Italia e fa tremare Antonio Tajani.

Pier Silvio ha messo in discussione Tajani. Ma per ora ai Berlusconi conviene restare in panchina - Chi glielo fa fare a un membro della famiglia Berlusconi di mollare le redini dell’azienda di famiglia per finire a fare il numero 2 della coalizione? Da ilfattoquotidiano.it

Quello di Pier Silvio Berlusconi è un avviso a Tajani: basta con la gestione romanocentrica di FI - per adesso non scenderà in politica, ma con le sue parole ha ricordato alla classe dirigente del partito che senza la famiglia Berlusconi FI non c'è ... ilfoglio.it scrive