Pier Silvio Berlusconi e quella dura eredità del Mi consenta

Pier Silvio Berlusconi e quella dura eredità del Mi Consenta. Scesa in campo del figlio del Cav? Mezza e forse. Da Alfano a Fitto, la storia dei tanti "delfini" designati da Berlusconi che non sono mai riusciti a raccoglierne davvero l’eredità politica. Intanto, Pier Silvio ci pensa ma resta distante. Tajani, invece, prudente e resistente, sembra l’unico ad aver trovato la chiave di volta per guidare Forza Italia (almeno per ora). Un post Berlusconi segnato da tentativi falliti, dove continua a mancare il vero successore

Scesa in campo del figlio del Cav? Mezza e forse. Da Alfano a Fitto, la storia dei tanti "delfini" designati da Berlusconi che non sono mai riusciti a raccoglierne davvero l’eredità politica. Intanto, Pier Silvio ci pensa ma resta distante. Tajani, invece prudente e resistente, sembra l’unico ad aver trovato la chiave di volta per guidare Forza Italia (almeno per ora). Un post Berlusconi segnato da tentativi falliti, dove continua a mancare il berlusconismo adatto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pier Silvio Berlusconi e quella dura eredità del “Mi consenta”

In questa notizia si parla di: pier - silvio - berlusconi - eredità

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI - Barbara d’Urso si trova a un crocevia cruciale: tra le dure parole di Pier Silvio e l’irresistibile richiamo delle sirene di Milly Carlucci.

Mediaset ricorda Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa Pier Silvio Berlusconi e la famiglia di Mediaset hanno reso omaggio al suo fondatore con una serata speciale per celebrare la visione, la passione e l’eredità di un uomo che ha segnato profonda Vai su Facebook

Mediaset ricorda Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa Pier Silvio Berlusconi e la famiglia di Mediaset hanno reso omaggio al suo fondatore con una serata speciale per celebrare la visione, la passione e l’eredità di un uomo che ha segnato profonda Vai su X

Eredità Berlusconi, che fine ha fatto e come è stata divisa; Pier Silvio Berlusconi, il custode di un’eredità politica; I cinque figli di Berlusconi hanno già perso 35,7 milioni di euro di valore nelle quattro holding di controllo della Fininvest ereditate da papà Silvio.