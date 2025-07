Piediluco la barca Adaptive | Simbolo concreto di inclusione totale Sport strumento di libertà legame e fiducia

Il Lago di Piediluco si trasforma in un simbolo di inclusione totale e libertà, grazie alla presentazione della Barca Adaptive. Questo progetto innovativo, promosso da Laboratorio I.D.E.A. in collaborazione con vari partner, rappresenta molto più di uno strumento sportivo: è un ponte che unisce persone, crea legami di fiducia e valorizza il territorio. Un pomeriggio ricco di emozioni e significato, testimonianza di come lo sport possa essere veicolo di cambiamento e integrazione.

Un pomeriggio intenso e carico di significato quello vissuto al Lago di Piediluco. Giovedì 10 luglio è stata presentata la Barca Adaptive ossia un progetto che unisce sport, inclusione e valorizzazione del territorio. L’iniziativa promossa da Laboratorio I.D.E.A. in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it



Piediluco, la barca Adaptive: “Simbolo concreto di inclusione totale. Sport strumento di libertà, legame e fiducia”.

