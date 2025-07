‘Piccolo Comune Amico’ Coldiretti giovane viticoltore vince il premio nazionale | ecco chi è

Il talento e la passione per il territorio si traducono in grandi successi: Luca Marasca, giovane viticoltore di Monte Roberto, ha conquistato il premio ‘Piccolo Comune Amico’ a Roma, riconoscimento promosso da Coldiretti e Codacons. Questa vittoria non solo celebra il suo impegno nell’enoturismo, ma anche la forza dei piccoli comuni italiani nel valorizzare le proprie eccellenze. Un esempio di come dedizione e amore per la terra possano fare la differenza nel panorama enologico nazionale.

Ancona, 11 luglio 2025 — Luca Marasca, giovane viticoltore di Monte Roberto, in provincia di Ancona, ha ricevuto a Roma il premio ‘Piccolo Comune Amico’, promosso da Codacons in collaborazione con Coldiretti, per aver saputo valorizzare il proprio territorio attraverso il vino e l’enoturismo. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Rospigliosi, nella sede nazionale della Coldiretti. Un riconoscimento speciale che celebra l’impegno di chi, come lui, ha scelto di restare in un piccolo centro, oltre a investire energie e idee nella terra d’origine, puntando su qualità, accoglienza e memoria. Con meno di trent’anni e una laurea in Giurisprudenza al seguito, il viticoltore marchigiano ha deciso di cambiare rotta e seguire la strada del cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Piccolo Comune Amico’ Coldiretti, giovane viticoltore vince il premio nazionale: ecco chi è

