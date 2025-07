Piccione si dimette in carcere da vicesindaco | arrestato per corruzione tace davanti al giudice

In un colpo di scena che scuote Sannicola, il vicesindaco e ex sindaco, coinvolto in una maxi inchiesta per corruzione, si dimette in carcere dopo essere stato arrestato. Tace davanti al giudice, lasciando la comunitĂ senza parole e alimentando il fermento politico locale. La sua scelta di abbandonare il ruolo apre un capitolo di incertezza e riflessione sulla trasparenza pubblica, ma quale sarĂ il futuro di questa piccola grande comunitĂ ?

L?ex sindaco e attuale vicesindaco di Sannicola (Lecce), in carcere nell?ambito di una maxi inchiesta per corruzione e altri reati, ha rassegnato le dimissioni a margine.

Corruzione, falso e frodi: 8 arresti, in carcere il vicesindaco di Sannicola - Scandalo di corruzione scuote Sannicola: otto persone, tra cui il vicesindaco, sono finite in carcere dopo un’operazione delle Fiamme Gialle.

In carcere per corruzione, si dimette il vicesindaco di Sannicola Piccione Vai su X

In carcere l'ex sindaco e attuale vicesindaco Cosimo Piccione. Ai domiciliari altri sette indagati. L'inchiesta coinvolge 2O persone e cinque soggetti giuridici: accuse gravissime, tra cui corruzione e frode. Vai su Facebook

