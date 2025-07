Picchia un' altra donna a Vittoria e scatta la perquisizione in casa arrestata per droga

Una donna di Vittoria ha fatto parlare di sé: dopo un’aggressione, la sua abitazione è stata perquisita e sono stati trovati hashish, bilancini e denaro contante. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, evidenziando come le segnalazioni possano fare emergere situazioni di criminalità. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla lotta allo spaccio nel territorio.

Donna arrestata a Vittoria per aggressione e spaccio dopo una segnalazione: sequestrati hashish, bilancini e denaro contante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Picchia un'altra donna a Vittoria e scatta la perquisizione in casa, arrestata per droga

In questa notizia si parla di: donna - vittoria - arrestata - picchia

Vittoria Schisano, attrice transgender: «Vorrei ruoli da donna per competere con le colleghe» - Vittoria Schisano, attrice transgender di successo, è determinata a ottenere ruoli autentici da donna per dimostrare il suo talento e competere con le colleghe.

(? Valeria Costantini) «Aiuto, c’è un uomo che sta picchiando una donna con una bimba in braccio». È la sera del 20 maggio quando due turiste statunitensi corrono su via del Mascherone, strada centralissima di Roma. Pochi metri e arrivano, agitate, a p Vai su Facebook

Picchia la compagna davanti ai figli e le rompe un polso, un passante chiama il 112 e lo fa arrestare; Blocca l'auto dell'ex a Vittoria e spara, colpito il compagno della donna: sulla vettura c'era anche la figlia; Modena, sequestra la compagna per due giorni, la prende a morsi e la picchia con machete e katana: arrestato.

Picchia un'altra donna a Vittoria e scatta la perquisizione in casa, arrestata per droga - Donna arrestata a Vittoria per aggressione e spaccio dopo una segnalazione: sequestrati hashish, bilancini e denaro contante. Secondo virgilio.it

Vittoria, donna aggredita e derubata: arrestata pusher 34enne - A Vittoria arrestata 34enne per aggressione violenta e spaccio: trovati 26g di hashish, crack e contanti in casa ... Si legge su ragusah24.it