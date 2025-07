Piazza Garibaldi | Accoltellò un uomo all' addome e al torace 31enne arrestato per tentato omicidio

Un drammatico episodio scuote Piazza Garibaldi: un 37enne di origini rumene viene ferito gravemente da un uomo di 31 anni di nazionalità senegalese, che viene prontamente arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. La vicenda, avvenuta il 20 giugno, ha scatenato grande preoccupazione tra la comunità locale, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi e di un sistema di sicurezza efficace per garantire la tranquillità di tutti.

Un uomo di 31 anni di nazionalità senegalese è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio di un 37enne di origini rumene, raggiunto da più coltellate, all'addome ed al torace, lo scorso 20 giugno in piazza Garibaldi. Il 37enne si salvò solo grazie alle immediate cure mediche in pronto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

