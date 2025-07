Piattaforme streaming vs tv generalista | ma per vedere i film non era meglio prima?

L’estate, con le sue luci sfumate e gli umori mutevoli, ci riporta a un tempo in cui scegliere il film da guardare era un rituale più semplice: la TV generalista, con i suoi palinsesti e le sue sorprese, dominava il nostro intrattenimento. Oggi, tra piattaforme streaming e abbonamenti, tutto sembra più immediato, ma forse, come Federico Gironi ci ricorda, nulla sostituisce il fascino dell’arte di scoprire un film per caso, con un gesto antico eppure eterno: lo zapping.

© Comingsoon.it - Piattaforme streaming vs tv generalista: ma per vedere i film, non era meglio prima?

