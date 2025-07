Piano urbanistico dimenticato a Pagani la consigliera comunale Sessa | Serve visione non scempi edilizi

Mentre il dibattito pubblico si concentra su emergenze e polemiche quotidiane, un tema cruciale per il futuro di Pagani è stato lasciato in ombra: il Piano Urbanistico Comunale. Un silenzio preoccupante che favorisce scempi edilizi e mancanza di una visione strategica. È arrivato il momento di riscoprire questa priorità, come sottolinea la consigliera Annarosa Sessa, che lancia un appello forte affinché si riaccenda il dibattito e si costruisca un futuro sostenibile e ordinato per la città.

Mentre il dibattito pubblico si concentra su emergenze e polemiche quotidiane, un tema fondamentale per il futuro di Pagani è scomparso dall'agenda politica: il Piano Urbanistico Comunale. Un silenzio assordante che si traduce in assenza di visione, improvvisazione e, in molti casi, veri e propri scempi urbanistici. A riportare l'attenzione sul tema è la consigliera comunale Annarosa Sessa, che lancia un appello forte e chiaro: " Non possiamo continuare a ignorare l'assenza del Puc. È lo strumento cardine per lo sviluppo ordinato e strategico del territorio. La sua mancanza si traduce in scelte urbanistiche senza coerenza e senza futuro".

