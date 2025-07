Petrolio Aie | crescita domanda globale 2025 frena a minimi dal 2009

La domanda mondiale di petrolio sta rallentando in modo significativo, con le previsioni dell’Agenzia internazionale per l’energia che indicano un incremento di soli 700.000 barili al giorno nel 2025, il dato più basso dal 2009, eccezion fatta per il periodo della pandemia. Questa tendenza apre scenari sorprendenti sul futuro energetico globale e sulle dinamiche del mercato. La crescita della domanda di greggio si è praticamente...

Roma, 11 lug. (askanews) – La crescita della domanda globale di petrolio si sta attenuando e per l’insieme del 2025 la previsione dell’Agenzia internazionale per l’energia – 700.000 barili al giorno in più – è la più contenuta dalla recessione del 2009, fatta eccezione per il 2020 colpito da blocchi alla produzione e restrizioni imposti dai governi a motivo del Covid. Secondo l’Aie, la crescita della domanda globale di greggio si è praticamente dimezzata da 1,1 milioni di barili al giorno del primo trimestre a 550.000 barili al giorno nel secondo trimestre. Nel suo ultimo rapporto sul petrolio, l’agenzia rileva che le crescenti tensioni geopolitiche forniscono una spinta opposta sui prezzi rispetto a quello che giudica “un mercato apparentemente in eccesso di offerta”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

