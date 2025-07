Peter Jackson vuole far de-estinguere un grande uccello della Nuova Zelanda con un investimento di 15 milioni di dollari

Peter Jackson, il celebre regista de Il Signore degli Anelli, ha annunciato un audace progetto da 15 milioni di dollari: la lotta per salvare un grande uccello della Nuova Zelanda dall’estinzione. Sebbene non si sia ritirato dal mondo del cinema, attualmente concentra tutte le sue energie su questa missione ambientalistica. Un impegno che dimostra come anche le menti creative possano fare la differenza nella tutela della natura, aprendo un nuovo capitolo di passione e responsabilità.

