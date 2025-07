Pesca illegale | controlli in mare e nelle pescherie multe e pesce sequestrato

La lotta alla pesca illegale si intensifica, con controlli serrati in mare e nelle pescherie, multe salate e sequestri di pesce. La Guardia Costiera di Genova ha rafforzato le sue operazioni, collaborando con team europei specializzati in un’azione congiunta che mira a tutelare le risorse marine e garantire la legalità . Un impegno decisivo per salvaguardare la biodiversità e rispettare le norme, perché solo così il mare può continuare a regalarci il suo tesoro.

Controlli anti-pesca illegale e multe. La Guardia Costiera di Genova ha intensificato le attivitĂ di contrasto con una serie di operazioni congiunte con tre team ispettivi composti da ispettori europei specializzati che hanno operato sia in ambito marittimo che terrestre, conseguendo importanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

