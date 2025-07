Perseguita l’ex fidanzata per mesi | 32enne di Ariano Irpino finisce con il braccialetto elettronico

Una storia di ossessione e paura si è conclusa con l’intervento tempestivo dei Carabinieri di Ariano Irpino. Dopo mesi di persecuzioni, un 32enne è stato sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico, a tutela dell’ex fidanzata. La sicurezza delle persone vittime di stalking è una priorità, e questa vicenda dimostra come la legge possa intervenire per proteggere chi si sente minacciato. La tutela deve sempre prevalere sulla paura.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con apposizione del braccialetto elettronico, nei.

