Pero e Bertolucci nel mirino come Barbara Rossi surreali accuse di tifo contro Sinner nel match con Djokovic

Continuare a sostenere un confronto civile e rispettoso è fondamentale per preservare lo spirito sportivo. Il tennis, come ogni disciplina, insegna valori di lealtà, rispetto e passione autentica. È il momento di lasciar parlare i fatti e di supportare i talenti con entusiasmo genuino, evitando insulti e polemiche sterili. Solo così il nostro sport potrà crescere e affermarsi come esempio di integrazione e fair play per tutti.

La telecronaca di Sinner-Djokovic a Wimbledon diventa oggetto di polemiche per un presunto sostegno al serbo da parte di Pero e Bertolucci che, semplicemente, non c'è stato. Attorno al tennista italiano si sta sviluppando un clima tossico, di cui Sinner non ha alcuna colpa, che dimostra la totale immaturità di una parte, minoritaria ma rumorosissima, di pubblico. Il tennis sta diventando grande, insieme ad esso dobbiamo crescere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner: "Stanotte dormirò poco, però mesi fa avrei firmato per arrivare fin qui. Carlos ha meritato"

Wimbledon, oggi le Semifinali M: 14:30 Alcaraz - Fritz 17:00 Sinner - Djokovic

Paolo Bertolucci: "Pensare che in telecronaca tifiamo contro Sinner è folle. A Elena Pero non dico nulla" Jannik Sinner sarà regolarmente in campo contro Ben Shelton nei quarti di Wimbledon.

Sinner stratosferico, travolge Djokovic e conquista la prima finale a Wimbledon! Questo Jannik non teme Alcaraz - Un Sinner in versione extra lusso travolge Djokovic in tre set e vola per la prima volta in finale a Wimbledon dove trova ancora una volta Alcaraz