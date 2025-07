Perde il controllo dello scooter e finisce in un fosso | muore il sindaco di Mortara Ettore Gerosa

Una tragica notizia scuote la comunità di Mortara: il sindaco Ettore Gerosa, stimato chirurgo in pensione e figura di spicco di Fratelli d'Italia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Perde il controllo dello scooter e finisce in un fosso sulla provinciale 16, lasciando un vuoto incolmabile tra i cittadini. La sua scomparsa ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza sulle strade, un tema che deve coinvolgere tutti noi.

Mortara (Pavia), 11 luglio 2025 – Il sindaco di Mortara Ettore Gerosa, 70 anni, chirurgo in pensione, esponente di Fratelli d'Italia, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ottobiano, sulla provinciale 16 verso San Giorgio Lomellina. All'altezza di una semi curva ha perso il controllo del suo s c ooter ed è finito in un fosso. Ad accorgersi di quanto era successo è stato un conducente intorno alle 19,10, ma l'incidente potrebbe risalire a qualche tempo prima. Il corpo incastrato nel canale . Il corpo, incastrato in una chiusa 300 metri più a valle, è stato individuato dai carabinieri, dopo l’allarme dato da un automobilista di passaggio, che ha telefonato al sindaco di San Giorgio di Lomellina, il quale a sua volta ha allertato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perde il controllo dello scooter e finisce in un fosso: muore il sindaco di Mortara Ettore Gerosa

