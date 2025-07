Perde il controllo dello scooter a Ostia morto lo chef Andrea Dorigo | aveva 37 anni

Tragedia ad Ostia: la vita dello chef Andrea Dorigo, 37 anni, si è spezzata in un tragico incidente mentre era in sella al suo scooter. Il talento culinario di Andrea, stimato professionista del Casale Girasole, è stato interrotto troppo presto. La comunità piange la perdita di un giovane pieno di passione e creatività. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica storia.

Andrea Dorigo aveva 37 anni e lavorava come chef al Casale Girasole. Fatali le ferite riportate nell'incidente avvenuto ieri mattina a Ostia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

