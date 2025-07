Perché Pier Silvio ha detto basta a Blasi e Leotta

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere fine a “You Are The One – La Talpa” e alla collaborazione con Blasi e Leotta, definendo la situazione un “disastro” per gli ascolti pubblicitari, nonostante la scarsa attenzione agli share televisivi. Un colpo durissimo che rivela come l’obiettivo principale sia ora il ritorno degli introiti e il rilancio dei format, dimostrando che nel mondo dello spettacolo contano più i denari che le audience.

The Couple e La Talpa sono stati chiusi anticipatamente, "un disastro" per Pier Silvio Berlusconi che non guarda lo share ma gli introiti pubblicitari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Perché Pier Silvio ha detto basta a Blasi e Leotta

In questa notizia si parla di: pier - silvio - detto - basta

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI - Barbara d’Urso si trova a un crocevia cruciale: tra le dure parole di Pier Silvio e l’irresistibile richiamo delle sirene di Milly Carlucci.

Che scena epica! Antonio Tajani per giorni ha sventolato la bandiera dello ius scholae come un eroe della giustizia, ma appena Pier Silvio Berlusconi gli ha detto "basta, siediti", si è ritirato come un servo sgridato dal padrone. Bravissimo, Tajani, un vero maes Vai su Facebook

Quello di Pier Silvio Berlusconi è un avviso a Tajani: basta con la gestione romanocentrica di FI. Il figlio del Cav. per adesso non scenderà in politica, ma ha ricordato che senza la famiglia Berlusconi FI non c'è. Di @GianlucaDeRosas Vai su X

Quello di Pier Silvio Berlusconi è un avviso a Tajani: basta con la gestione romanocentrica di FI; Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset 2025-2026: “Basta errori, la tv ha bisogno di verità”; Pier Silvio Berlusconi ha detto basta: Tradimento ormai è solo un lontano ricordo | Che fine fa la serie turca.

Quello di Pier Silvio Berlusconi è un avviso a Tajani: basta con la gestione romanocentrica di FI - per adesso non scenderà in politica, ma con le sue parole ha ricordato alla classe dirigente del partito che senza la famiglia Berlusconi FI non c'è ... Da ilfoglio.it

Per il “veltroniano” Pier Silvio la discesa in campo sarebbe un doppio sforzo. Parla Di Gregorio - Le parole di Pier Silvio Berlusconi, pronunciate a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset, hanno acceso un dibattito tutto interno – ma non troppo – al centrodestra. formiche.net scrive