Perché Osimhen al Galatasaray non si sblocca | la richiesta del Napoli che i turchi non capiscono

Perché il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray resta in stallo nonostante l’accordo raggiunto? La risposta sta nella richiesta del Napoli, che i turchi sembrano non comprendere appieno, portando a un'impasse nelle trattative. La situazione rimane congelata, con le parti bloccate su dettagli chiave, mantenendo vivo il mistero e alimentando l’attesa dei tifosi. Ora si attende una svolta per sbloccare questa complessa operazione di mercato.

. Fase di stallo nonostante l’accordo su cifra e dilazione pagamento Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, un’operazione da 75 milioni di euro, è improvvisamente in salita. Nonostante l’accordo totale sulla cifra, corrispondente alla clausola rescissoria, e sulla formula di pagamento (15 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Perché Osimhen al Galatasaray non si sblocca: la richiesta del Napoli che i turchi non capiscono

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Incontro in corso #Napoli-#Galatasaray per sbloccare l'affare #Osimhen • Stanno trattando sulla rateizzazione del pagamento. • A mezzanotte scade la clausola, probabilmente si andrà avanti a trattare. •L'offerta è di 75M, ma non tutti subito #calciomercato

Ultim'ora - #Osimhen-Galatasaray, Napoli ancora in attesa delle garanzie bancarie! La trattativa tra Napoli e Galatasaray per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen non si sblocca. Gli azzurri sono disposti a cedere l'attaccante nigeriano in caso di pagamento

Osimhen, Galatasaray e Napoli al lavoro per sbloccare la trattativa: incontro a oltranza; GAZZETTA - Osimhen-Galatasaray, una lettera di credito potrebbe sbloccare la trattativa; Napoli, il Galatasaray non ha fornito le garanzie bancarie per Osimhen.

Osimhen, la clausola è scaduta. Il Napoli può fissare un prezzo più alto, i dettagli - Il Galatasaray, al momento, non ha ancora fornito al Napoli le garanzie necessarie per completare l’acquisto del bomber nigeriano. Segnala msn.com

Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare - Continua l’attesa per il trasferimento ai turchi dell’attaccante nigeriano che da oggi non dipende più solo dalla cifra iniziale: tutti i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it