Perché in Temptation Island Italia non si vedono i momenti intimi dei tradimenti? parla Raffaella Mennoia

Perché in Temptation Island Italia non si vedono i momenti intimi dei tradimenti? Raffaella Mennoia spiega che la versione nostrana sceglie di mantenere un certo livello di censura, differenziandosi da quella internazionale. Mentre all’estero il format esibisce scene esplicite e momenti privati senza filtri, in Italia l’obiettivo è preservare il rispetto e la privacy dei partecipanti. Ma questa scelta limita davvero lo spettacolo o arricchisce il racconto?

Il confronto con l'estero: meno censura, più spettacolo. In molte edizioni internazionali di Temptation Island, le telecamere non risparmiano nulla: scene esplicite, baci appassionati, momenti intimi in camera e persino rapporti sessuali vengono mostrati senza tagli. Dalla Spagna agli Stati Uniti, la spettacolarizzazione del tradimento è parte integrante del format. Un esempio recente? La versione spagnola, dove i telespettatori hanno assistito a scene chiarissime tra Anita e il tentatore Manuel, appartatisi in camera senza alcuna censura. Ma perché in Italia tutto questo non accade?. La domanda che molti telespettatori si pongono, soprattutto nell'epoca dei contenuti sempre più espliciti, è semplice: perché a Temptation Island Italia non mostrano i tradimenti come all'estero? A rispondere è Raffaella Mennoia, autrice storica del programma prodotto da Fascino, che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato il motivo di questa scelta editoriale.

