Perché il pinnettu di Temptation Island ha cambiato nome e si chiama capanno | quali sono le novità

Per l'edizione 2025 di Temptation Island, il pinnettu, simbolo delle emozioni più intense, si trasforma in "Capanno". Questa novità rappresenta un nuovo capitolo nel modo di vivere il reality, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza ancora più coinvolgente. Ma cosa c’è di diverso? Scopriamolo insieme, perché le sorprese non finiscono qui.

Per l'edizione 2025, Temptation Island lascia invariata la formula dei fidanzati che, mettendo alla prova i loro sentimenti, trascorrono 21 giorni in compagnia di single in villaggi differenti. Ma gli spettatori appassionati avranno notato, per quest'anno, una sostanziale novità: il pinnettu ha cambiato nome, perché e quali sono le novità.

In questa notizia si parla di: novità - pinnettu - temptation - island

Addio al pinnettu ma non solo, Bisciglia: “Vedrete una cosa mai successa in passato”, tutte le novità di “Temptation Island” - Addio al pinnettu, ma questa volta Filippo Bisciglia ha preparato qualcosa di davvero sorprendente. Giovedì 3 luglio, il conduttore darà inizio a una nuova avventura di “Temptation Island” con novità mai viste prima, pronti a rivoluzionare il celebre falò e il modo di vivere le emozioni.

