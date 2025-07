Perché il cappotto della discordia di Dior da 200 mila euro è al centro della polemica

Il cappotto Dior da 200 mila euro, al centro di aspre discussioni, non è solo un simbolo di lusso, ma anche di un'arte sartoriale senza pari. Alla sua sfilata, il capolavoro ha suscitato emozioni e polemiche, ma non per il costo elevato. Scopriamo insieme cosa rende questo capo così speciale e perché ha acceso il dibattito tra appassionati e critici.

All'ultima sfilata Dior ha presentato un cappotto da 200 mila euro realizzato con una difficile tecnica artigianale. Il capo è oggetto di polemica ma non per il prezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

