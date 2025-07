Perché gli USA hanno sanzionato Francesca Albanese e cosa c’è nel suo report che non va giù alla Casa Bianca | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Perché gli Stati Uniti hanno sanzionato Francesca Albanese? Nel nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, analizziamo i dettagli delle accuse e perché questa decisione potrebbe avere risvolti importanti, anche per la Casa Bianca. Ti spieghiamo tutto in modo chiaro e coinvolgente, così da restare sempre aggiornato sulle notizie più cruciali del momento. Continua a leggere per scoprire cosa c’è dietro questa controversia.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei territori occupati palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

Chi è Francesca Albanese, la relatrice Onu colpita dalle sanzioni Usa e nel mirino di Israele - Francesca Albanese è la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati dal 2022, ha 48 anni, e da tempo è al centro di attacchi soprattutto ... Segnala fanpage.it

Francesca Albanese, relatrice Onu per Gaza sanzionata: “Ho denunciato un genocidio, non fermiamoci” - L’italiana prima funzionaria Onu ad essere sanzionata dagli Usa: «I potenti puniscono chi difende i senza voce. msn.com scrive