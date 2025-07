Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera

Perché centinaia di ex parlamentari hanno deciso di fare ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera? Nonostante la decisione del 2018 di ridurre gli assegni, molti ritengono di aver subito un'ingiustizia e chiedono di tornare alle somme precedenti. La disputa legale ora si concentra sulla sentenza che spetta al Consiglio di giurisdizione della Camera, mentre il futuro di oltre ottocento ex deputati rimane in bilico. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiesta è di tornare alle somme incassate prima del taglio. La sentenza spetta al Consiglio di giurisdizione della Camera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla storica delibera che ha rivoluzionato il sistema dei vitalizi, oltre mille ex parlamentari attendono ancora una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il loro destino.

