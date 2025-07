Perché a volte ci si sente soli anche quando si è in mezzo alla gente

Perché, nel cuore del 2025, ci si sente ancora così soli tra tanta tecnologia e connessioni virtuali? È un paradosso che sfida la logica, ma i dati sono chiari: oltre il 20% degli adulti vive questa sensazione di isolamento. La solitudine, spesso invisibile, cresce anche in mezzo alla folla, lasciando un'impronta profonda nel nostro benessere. Ma qual è la vera radice di questa distanza emotiva, e come possiamo superarla?

Nel cuore del 2025, sentirsi soli non è un'eccezione, ma quasi una norma silenziosa. Sembra un'affermazione paradossale, se si considera che viviamo nell'epoca con il più alto tasso di connettività della storia umana. Eppure, i dati raccontano una realtà diversa: secondo alcune ricerche, fino a oltre il 20% degli adulti convive con la solitudine: la sensazione di non sentirsi compresi, di essere diversi o incompatibili con l'ambiente circostante, il senso di disconnessione e il desiderio strisciante e sempre più forte di isolarsi dagli altri. L'Irlanda si posiziona al primo posto con il 23% di persone che dichiarano di convivere con la solitudine, seguita da Grecia e Bulgaria, entrambe al 17%.

