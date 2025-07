Per ripartire bisogna investire - LIVE

Se il vostro obiettivo è ripartire con slancio e successo, l'investimento è la chiave. Non perdere la nona edizione di La Ripartenza, l'evento imperdibile ideato da Nicola Porro, che si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 luglio al Teatro Petruzzelli di Bari. Dalle 19, una Tavola Rotonda dedicata a "Investire" con esperti di primo livello vi guiderà verso nuove opportunità di crescita e sviluppo. Scopri come trasformare le sfide in occasioni di successo.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza: l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, è arrivato alla sua nona edizione. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 19 la Tavola Rotonda dal titolo " Investire ", a cui partecipano: Maria Pace Odescalchi - Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, Dario Scannapieco - Amministratore Delegato e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti SpA, Emiliana Limosani - Chief Commercial Officer ITA Airways, CEO Volare Loyalty SPA, Riccardo Toto - Direttore Generale Renexia Spa, Matteo Sarzana - Country Manager Airbnb Italia e Sud Europa, Guglielmo Maisto - Docente di diritto tributario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Per ripartire bisogna investire - LIVE

