Per la prima volta nella storia, l’energia solare ha superato tutte le altre fonti di elettricità in Europa, rappresentando il 22,1% del totale a giugno. Questa svolta segna un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, con il solare al centro della transizione energetica continentale. Un risultato che invita a riflettere sull’importanza delle rinnovabili e sulle grandi opportunità che offrono per un domani più verde. Leggi…

Nel mese di giugno l’energia solare è stata per la prima volta la principale fonte di elettricità in Europa, fornendo il 22,1 per cento del totale, davanti al nucleare (21,8 per cento) e all’eolico (15,8 per cento), secondo il centro studi Ember. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Per la prima volta l’energia solare è la principale fonte di elettricità in Europa

