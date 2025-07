Per i miei 50 anni mi regalo il cammino di Santiago Vorrei viverlo da sola come una lunga meditazione in movimento

Per i miei 50 anni ho scelto di regalarmi un’esperienza unica: il Cammino di Santiago, un viaggio che desidero vivere come una lunga meditazione in movimento, un’occasione per ritrovare me stessa tra paesaggi incantati e momenti di introspezione profonda. Un cammino che, come la vita di Martina Colombari, si rivela ricco di emozioni, sfide e scoperte. E così, passo dopo passo, voglio scoprire cosa significa veramente ascoltare il mio cuore.

I l 10 luglio Martina Colombari ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. Un traguardo importante celebrato con un post profondo e riflessivo, condiviso attraverso una gallery di immagini sui social. L'ex Miss Italia, incoronata nel 1991 a soli 16 anni, ha accolto con gratitudine i suoi 50 anni, tracciando un bilancio della sua vita fatto di alti e bassi, successi e sfide.

