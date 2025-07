Per effetto del cambiamento climatico quelle classiche al mare sono sempre più faticose e sudate se non bruciate dagli incendi che rigeneranti Meglio allora girare il volante e puntare in alto e verso Nord il più possibile

Per effetto del cambiamento climatico, le tradizionali vacanze al mare stanno diventando sempre più estenuanti e meno rigeneranti. Le giornate di relax tra tuffi e pennichelle sotto l’ombrellone sembrano un ricordo lontano, sostituite da sfide climatiche e incendi che sfrantumano ogni sogno estivo. È il momento di cambiare rotta: girare il volante e puntare verso nord, alla scoperta di luoghi freschi e tranquilli, dove il caldo estivo diventa un ricordo lontano.

C ’erano una volta le ferie d’agosto, i tuffi refrigeranti e le pennichelle sotto l’ombrellone. C’erano e non ci sono più. La crisi climatica sta cambiando la nostra idea di vacanza: quella balneare, tra Sud Italia, Grecia e Spagna appare sempre più faticosa e sudata (se non bruciata dagli incendi) che rigenerante. Sempre più, nelle prossime estati, la priorità sarà quindi trovare un luogo freddo e non troppo affollato in cui al gran caldo sfuggire. Vedi alla voce coolcation, neologismo nato nel 2024 dalla fusione tra “cool” e “vacation”, per indicare vacanze al fresco. Quelle da passare – poesia! – con un maglioncino sulle spalle la sera e la trapunta la notte. 🔗 Leggi su Iodonna.it