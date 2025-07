Peppe Barra ospite d' onore a Villa Bruno per Campania Alchemica

Preparati a vivere una serata indimenticabile alla prima edizione di Campania Alchemica, un evento che unisce arte, cultura e innovazione nel suggestivo scenario di Villa Bruno. Tra ospiti d'eccezione come il maestro Peppe Parra e l'attore Gaetano Amato, il palco si trasformerĂ in un palcoscenico di emozioni e talenti. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un melting pot creativo unico nel suo genere.

SarĂ il maestro Peppe Parra l'ospite d'onore della prima edizione di Campania Alchemica, l'evento organizzato il 12 luglio a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano. Con lui anche l'attore Gaetano Amato, volto noto del cinema nostrano. Ma sul palco si alterneranno diversi artisti tra cui Francesco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: peppe - ospite - onore - villa

Wine Stories 2025 – Capitolo II Giovedì 10 luglio, ore 20:30 Quando il vino diventa narrazione, ogni calice apre una storia. Non una cena qualsiasi, ma un tuffo sensoriale tra profumi, sapori e parole. ? Ospite d’onore: Roberto Di Meo @dimeo_vini Enolo Vai su Facebook

Peppe Barra ospite d'onore a Villa Bruno per Campania Alchemica; Estate 2025 a Imperia: Dolcenera e Peppe Servillo ospiti d'onore della stagione del Comune; Premio Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano celebra la XXV edizione tra comicitĂ , cultura e grandi ospiti -.

Splendido poker a Villa Borghese. Valeria Marini ospite d’onore - Valeria Marini ospite d’onore Si è svolta alla discoteca di Montecchio la selezione del concorso. Da ilrestodelcarlino.it

Zibba ospite d’onore sul palco di Villa Magnolie - Il Secolo XIX - Serata di musica stasera Villa Magnolie, con ospite d'onore il cantante ligure Zibba, nella sede del liceo musicale del Cassini di Sanremo, che ospiterà la finale di IMpronta Music Contest ... ilsecoloxix.it scrive