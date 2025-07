Pentagramma di Parole Il ritmo silenzioso della poesia di Tiziana Celano

C’è un ascolto che non si fa con le orecchie, ma con l’intuizione. Ed è quello a cui invita la nuova raccolta poetica di Tiziana Celano, *Pentagramma di parole* (Aletti Editore, 2025). Un libro che non urla, non si impone, ma sussurra il ritmo silenzioso della poesia, portando il lettore in un viaggio interiore tra suoni nascosti e emozioni profonde. Lasciati avvolgere da questa esperienza unica di ascolto e scoperta.

Editore: Aletti Editore Autrice: Tiziana Celano Numero di pagine: 60 ISBN 978-88-591-9936-6 Prezzo: 14 € Pentagramma di Parole di Celano si muove in questo spazio interiore: è una scrittura che nasce dal suono, ma non ne è schiava; che cerca il ritmo senza inseguire la musicalità fine a se stessa.

“Pentagramma di parole”: la nuova silloge poetica di Tiziana Celano - nel cuore dell’anima, dove le emozioni si svelano in versi di rara sensibilità. Con “Pentagramma di parole”, Celano invita il lettore a riscoprire il potere terapeutico e rigenerante della poesia, unendo musica e parola in un’armonia autentica e coinvolgente che promette di toccare profondamente chi si lascia ascoltare.

