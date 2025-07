Pedro Felipe sarà un ‘nuovo acquisto’ per la Juventus Next Gen | a che punto è il suo recupero e qual è il piano del club per il difensore brasiliano

Pedro Felipe, nuovo acquisto della Juventus Next Gen, sta affrontando un percorso di recupero che suscita grande interesse tra i tifosi. Qual è il suo stato attuale e quali sono le strategie del club per integrarlo al meglio? Sebbene sia importante procedere con cautela nei paragoni, l’evoluzione di Pedro Felipe si intreccia con quella di Gleison Bremer, creando attesa e curiosità sul suo futuro in bianconero. La sua storia sta per scrivere nuovi capitoli...

di Marco Baridon Pedro Felipe sarà a tutti gli effetti un 'nuovo acquisto' per la Juventus Next Gen: come procede il suo recupero e qual è il piano del club per il futuro. Lo premetto. Facciamo i dovuti e necessari paragoni con cautela. Ma la storia di Pedro Felipe si lega ancora una volta indissolubilmente a quella di Gleison Bremer. Non perché provengono entrambi dallo Stato di Bahia, in Brasile, con poco più di 50 chilometri a separare Itajuipe da Itapitanga – i rispettivi paesi – ma perché entrambi, nella prossima stagione, sarà due veri ' nuovi acquisti ' per le rispettive squadra. Juve per Gleison, Juventus Next Gen per Pedro.