Pecorino Sudtirol | l’attaccante lascia la Juventus Next Gen e torna in Alto Adige Tutti i dettagli dell’operazione quando arriverà l’ufficialità

di Marco Baridon Pecorino Sudtirol: l'attaccante lascia la Juventus Next Gen e fa il suo ritorno in Alto Adige. Tutti i dettagli dell'affare e quando ci sarà l'ufficialità. Come appreso da , Emanuele Pecorino giocherà nel Sudtirol nella prossima stagione. Dopo il mancato riscatto da parte del Frosinone, l'attaccante classe 2001 era tornato momentaneamente a Torino, ma ora il suo futuro è stato definito: giocherà in Alto Adige in Serie B, con l'accordo che è stato raggiunto sulla base di un prestito e l'ufficialità che arriverà nella mattinata di domani. Per Pecorino si tratta di un ritorno in Trentino, visto che già nella stagione 202324 aveva vestito la casacca del Sudtirol, collezionando 26 presenze, 4 gol e 1 assist.

