Pecoraro Scanio | La pizza unisce e valorizza l' agricoltura identitaria

In un mondo sempre più globalizzato, la pizza si conferma come simbolo di unione e di valorizzazione delle tradizioni agricole locali. Alfonso Pecoraro Scanio sottolinea come difendere l'arte del pizzaiolo napoletano significhi anche tutelare l'agricoltura identitaria e il lavoro degli agricoltori italiani, pilastri fondamentali della nostra cultura alimentare. La sfida è preservare e promuovere questo patrimonio unico, affinché possa continuare a unire i popoli e a raccontare le nostre radici ovunque nel mondo.

Tunisi, 10 luglio 2025 - "La pizza è un simbolo universale che unisce i popoli e valorizza le nostre tradizioni agroalimentari. Difendere l'arte del pizzaiolo napoletano, patrimonio immateriale dell'Umanità UNESCO, significa anche sostenere l'agricoltura identitaria e il lavoro degli agricoltori italiani". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, commentando la competizione internazionale tra pizzaioli che si è svolta in Tunisia, con la partecipazione di professionisti provenienti da Tunisia, Marocco e altri Paesi africani e asiatici.

In questa notizia si parla di: agricoltura - pecoraro - scanio - pizza

Pecoraro Scanio “Giovani e donne sono stati motore dell’agricoltura” - Giovani e donne hanno guidato la crescita dell'agricoltura italiana, portando innovazione e sviluppo.

