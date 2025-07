Pd vandalizzata sede a Montespaccato | scritte per Mussolini e svastiche

La notte scorsa, Montespaccato si è svegliata testimone di un grave atto di vandalismo contro le sue istituzioni democratiche. Scritte offensive e simboli nazisti sono apparsi sulle sedi del Pd e dell’Anpi, suscitando sdegno e preoccupazione tra i cittadini e le autorità. Il deputato Zaratti ha già chiesto interventi urgenti per contrastare questa escalation di violenza e tutelare i valori di libertà e democrazia che ci appartengono.

Vandalizzate a Roma le sedi del Pd e dell’Anpi di Montespaccato, nel XIII Municipio della Capitale. La notte scorsa sono comparse scritte inneggianti al fascismo e svastiche sui muri degli edifici. Il deputato di AVS Filiberto Zaratti ha chiamato il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per segnalare “il crescente e preoccupante livello degli episodi di violenza di stampo fascista a Montespaccato”. “Sono state oltraggiate con scritte e svastiche le sedi di ANPI e del Partito Democratico dopo la rimozione del murale che inneggiava al gruppo neofascista dei NAR, i cui leader sono responsabili, tra gli altri della strage di Bologna del 2 agosto – dichiara Zaratti -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pd, vandalizzata sede a Montespaccato: scritte per Mussolini e svastiche

